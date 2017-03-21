Fatih Terim: Kazanmaya mecburuz

Finlandiya karşılaşmasının önemine değinen tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Dünya Kupası yolunda en önemli maçlardan biri oynayacaklarını dile getirdi, “Kazanmaktan başka çaremiz bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası elemelerinde cuma günü oynayacağı Finlandiya ile maçının hazırlıklarına başladı. Dün İstanbul'da toplanan milliler, Antalya'ya geçti. Belek'te bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa giren Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk çalışmasını da akşam saatlerinde gerçekleştirdi. İdman öncesi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kısa bir konuşma yaptı. İlk kez milli takıma davet edilen Güray Vural, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'e “Hoş geldiniz” diyen Fatih Terim, Finlandiya maçını kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, “Ben, Rusya'daki Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. Bu takımın orada olacağına da inanıyorum. Finlandiya maçının önemini anlatmama gerek yok. Çıkıp oynayacağız ve kazanacağız. Başka çaremiz de yok zaten. Her şeyi bir kenara bırakıp bu maça odaklanmamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Milliler, kampın ilk gününde hafif tempoda bir çalışma gerçekleştirdi. Temponun bugün artması bekleniyor.