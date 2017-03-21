Fenerbahçe’de bir kriz daha!

Fenerbahçe'de Fernandao’nun sakatlanması, Van Persie’nin hazır olmaması ve Emenike’nin kötü performansı ibreyi Sow’a çevirdi. Kanarya’nın şu anda tek forveti Senegalli golcü.

Emenike’nin sezon başından beri beklentilerin altında kalması ve Van Persie'nin düşük performansı, Fenerbahçe teknik heyetinin Fernandao'da karar kılmasına sebep olmuştu. Ancak Brezilyalı golcünün sakatlanmasının ardından Teknik Direktör Advocaat forvet konusunda köşeye sıkıştı. Hollandalı çalıştırıcının elinde bir tek Moussa Sow kaldı.

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VAN PERSIE’Yİ EKONOMİK KULLANACAK

Advocaat, kalan haftalarda forvette Moussa Sow'u kullanacak ve Senegalli golcünün alternatifi Robin van Persie olacak. Özellikle fizik kondisyonu 90 dakikayı kaldıracak kapasitede olmayan Hollandalı yıldızı ekonomik olarak kullanmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, böylece RVP'nin sakatlanmadan sezonu tamamlamasını sağlayacak.

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