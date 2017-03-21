Fenerbahçe’nin forvetleri sustu!

Ligin ilk yarısında 16 maçta 34 gol atan Fenerbahçe’de 23 gol bulan forvet oyuncuları ikinci yarıda adeta sustu. Sarı-lacivertli takım, ligin ikinci yarısında oynadığı 9 maçta 12 gol bulurken, forvetler 2’si penaltıdan olmak üzere sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıp zirvenin de uzağında kalan Fenerbahçe'de özellikle forvet oyuncularının formsuz durumu dikkatlerden kaçmıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan 16 karşılaşmada rakip fileleri 34 kez sarsmayı başaran Fenerbahçeli futbolcular, ikinci yarıda ise sadece 12 gol atabildi. İlk yarıda atılan gollerde özellikle forvet oyuncularının katkısı çok büyük olurken, ligin ikinci yarısında ise görüntü tam tersine döndü.

İLK YARININ YILDIZI SOW VE VAN PERSIE

Sezonun ilk yarısında rakip savunmaları tedirgin eden Fenerbahçe'de hücum oyuncularının etkinliği de dikkatlerden kaçmadı. Hollandalı yıldız oyuncu Robin van Persie, sezonun ilk yarısında 6 gol atarken, Moussa Sow da 7 kez gol sevinci yaşamayı başardı. İki futbolcu toplamda 13 gol atmayı başarırken, 16 hafta itibariyle sarı-lacivertli forvetler, 34 golün 23'üne imza atmıştı. Sow ve Van Persie'nin yanı sıra Jeremain Lens 2 gol, Emenike 3 gol, Fernandao 2 gol ve Aatif 3 gol atmayı başardı. İlk yarıda oynanan maçlarda rakip oyuncular 1 kez kendi kalesine gol atarken, kalan 10 golü Josef (2), İsmail (2), Ozan Tufan (2), Alper Potuk, Mehmet Topal, Simon Kjaer ve Martin Skrtel kaydetti.

VAN PERSIE GOLÜ UNUTTU!

Sezonun ilk yarısında 12 karşılaşmada forma giyen ve bu maçların 8'inde ilk 11'de sahaya çıkan Van Persie, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başarmıştı. Yıllık 4 milyon 900 bin Euro garanti ücretle takımın en çok kazanan ismi olan yıldız golcü, buna karşın ligin ikinci yarısında adeta kulübeye demir attı. İkinci yarıda oynanan 9 maçın 3'ünde kadroda yer almayan Van Persie, forma giydiği 6 mücadelede de oyuna sonradan dahil oldu ve hiç gol üretemedi. Sezonun ilk yarısında atılan 34 golün 23'üne sahip olan Fenerbahçeli forvetler, ligin ikinci yarısında ise 2'si penaltıdan olmak üzere sadece 6 gol atabildi.

İKİNCİ YARININ EN GOLCÜSÜ MEHMET TOPAL

Sarı-lacivertli takımda hücum oyuncuları ikinci yarıda atılan 12 golün 6'sını kaydetti. Bu 6 golden ikisi penaltıdan geldi. Adanaspor ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin gollerinden birisini Fernandao penaltıdan atmıştı. Bursaspor deplasmanında 1-1 sona eren karşılaşmada da Sow, takımının sayısını penaltı atışıyla kaydetti. Bu 2 golün dışında Sow ve Fernandao 1'er gol bulurken, Aatif ve Lens de 1'er gol atarak takımlarına katkıda bulundu. Sarı-lacivertli takımın ikinci yarıdaki en golcü ismi ise ön libero olarak forma giyen Mehmet Topal. Tecrübeli futbolcu ikinci yarıda Adanaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor filelerini sarsmayı başardı. Kanarya'da skora katkı yapan diğer isimler de 1'er golle Ozan Tufan ve Martin Skrtel. Bu futbolcular ligin ikinci yarısında toplam 11 gol atarken, Fenerbahçe'nin 1 golünü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine gönderdi. Alanyasporlu Omerou, sarı-lacivertli takımın 3-2 kazandığı maçta rakip takımın ilk golünü kendi kalesine atan isim olmuştu.