Filipovski: Şansımız devam ediyor

Banvit'in evinde oynadığı MHP Riesen Ludwingsburg FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasını 87-92 skor ile kaybetmesinin ardından, baş antrenörler maçı değerlendirdi.

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, rakip takımı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, “Biz maça yumuşak başladık, onlar özellikle fiziksel olarak maçı domine ettiler. Dışarıdan şutlarla inanılmaz yüzde yakaladılar. Ben, Final Four’a kalma ihtimalimizin devam ettiğine inanıyorum. Öncelikle ligde oynayacağımız Gaziantep maçına, sonrasında da Ludwingsburg‘daki maça odaklanıp, oradan bize Final Four’u getirecek bir sonuç almaya çalışacağız” dedi.

PATCİRK:SEYİRCİ MÜTHİŞTİ

MHP Riesen Ludwingsburg Baş Antrenörü John Patrick ise, salondaki atmosferden son derece etkilendiğini belirtti. Patrick, “40 yılın üzerinde basketbol sahalarındayım, bu kadar etkili bir seyirci ve yüksek sesli kalabalık görmedim. Tebrik ediyorum. Bir serinin ilk yarısını oynadık. Birçok şeyi doğru yaptık. Bazı hatalarımızda vardı. Özellikle yüzdesi olarak belki başarılıydık. Önemli bir oyuncumuzun eksikliğine rağmen burada ortaya koyduğumuz oyundan son derece memnunum oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabii ki dediğim gibi hiçbir şey bitmedi. Kendi evimizde kazanıp Final Four’da yer almak istiyoruz” diye konuştu.