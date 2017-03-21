Galatasaray 81 – 87 Yakın Doğu Üniversitesi / Maç özeti

Eurocup Kadınlar Yarı Final ilk maçında Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk etti. Özellikle ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Yakın Doğu Üniversitesi 87-81 kazanarak ikinci maç için büyük avantaj yakaladı.

0