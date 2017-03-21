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Galatasaray 81 – 87 Yakın Doğu Üniversitesi / Maç özeti

Eurocup Kadınlar Yarı Final ilk maçında Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk etti. Özellikle ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Yakın Doğu Üniversitesi 87-81 kazanarak ikinci maç için büyük avantaj yakaladı.
22:1221 Mart 2017
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Galatasaray 81 – 87 Yakın Doğu Üniversitesi / Maç özeti

Galatasaray 81 – 87 Yakın Doğu Üniversitesi

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Alexey Davydov xx, Andrada Csender xx, Gellert Kapitany xx

Galatasaray: Traore x 9, Işıl xx 8, Silva x 5, Jefferson xxx 31, Vitola xx 13, Paris x, Cansu x, Papova xx 15, Pınar x

Başantrenör: Marina Maljkovic

Yakın Doğu Üniversitesi: Hollingsworth xxx 26, Robinson xx 4, Carson xxx 6, McBride xxx 26, Vandersloot xxx 11, Olcay xx 2, Bahar xxx 7, Leuchanka xx 2, Eldebrink xx 3, Vajda x

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. periyot: 17-27 (Yakın Doğu Üni. lehine)

Devre: 36-50 (Yakın Doğu Üni. lehine)

3. Periyot: 65-72 (Yakın Doğu Üni. lehine)

Son güncelleme: 22:13 | 21.03.2017
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