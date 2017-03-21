Galatasaray’da gençleştirme operasyonu

Galatasaray yönetimi, gelecek sezon için önemli kararlar aldı. İlk planda 30 yaş üstü isimler Hakan Balta (33), Sabri (32), Sneijder (32) ve De Jong (32) ile yollar ayrılacak. Bruma’yı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, genç isimlere yönelecek.

Galatasaray yönetimi, 25 Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'un ardından kadroda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Milli arada Teknik Direktör Tudor ile detaylı bir toplantı yapmaya hazırlanan Başkan Dursun Özbek ve ekibi gelecek gidecek isimleri belirleyecek. Yönetimin, ilk planı 30 yaş üstü futbolcularla yolları ayırmak olacak. Bu kapsamda takımın yıldız isimlerine ‘güle güle' denilecek.

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CHEDJOU YOLCU

Galatasaray, Tudor'un vereceği rapora göre geniş kapsamlı bir revizyona girecek. Galatasaray'da ilk planda topun ağzındaki isimler olarak Hakan Balta (33), Sabri (32), Sneijder (32) ve De Jong (32) var. Japonya'ya giden Lukas Podolski ve sözleşmesi biten Chedjou da gelecek sezon Florya'da olmayacak. Öncelikle Bruma'yı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu genç isim gibi gelecek vaat eden futbolculara yönelecek.

Ergin Ataman`dan medyaya suçlama Beşiktaş Sompo Japan'a deplasmanda 90-84 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Ergin Ataman, mağlubiyeti rakibin attığı 30 faul atışına bağlayarak, “Hakemler saha avantajını ev sahibi takıma verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” dedi. İlgili Haberi Oku

KAPTAN GEMİYİ BIRAKMAYACAK

Galatasaray’da 30 yaş üstü kalacak bir tek Selçuk İnan olacak. Tecrübeli futbolcu böylece hem Igor Tudor'a yardım edecek hemde parçalı formaya hizmeti sürdürecek. Son haftalarda taşın altına elini koyan Selçuk'un artan performansı yönetim tarafından beğenildi.