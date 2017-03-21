Galatasaray’da gençleştirme operasyonu

Galatasaray yönetimi, 25 Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'un ardından kadroda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Milli arada Teknik Direktör Tudor ile detaylı bir toplantı yapmaya hazırlanan Başkan Dursun Özbek ve ekibi gelecek gidecek isimleri belirleyecek. Yönetimin, ilk planı 30 yaş üstü futbolcularla yolları ayırmak olacak. Bu kapsamda takımın yıldız isimlerine ‘güle güle' denilecek.
CHEDJOU YOLCU
Galatasaray, Tudor'un vereceği rapora göre geniş kapsamlı bir revizyona girecek. Galatasaray'da ilk planda topun ağzındaki isimler olarak Hakan Balta (33), Sabri (32), Sneijder (32) ve De Jong (32) var. Japonya'ya giden Lukas Podolski ve sözleşmesi biten Chedjou da gelecek sezon Florya'da olmayacak. Öncelikle Bruma'yı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu genç isim gibi gelecek vaat eden futbolculara yönelecek.
KAPTAN GEMİYİ BIRAKMAYACAK
Galatasaray’da 30 yaş üstü kalacak bir tek Selçuk İnan olacak. Tecrübeli futbolcu böylece hem Igor Tudor'a yardım edecek hemde parçalı formaya hizmeti sürdürecek. Son haftalarda taşın altına elini koyan Selçuk'un artan performansı yönetim tarafından beğenildi.