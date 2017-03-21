Galatasaray’da Haldun Üstünel çalışması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Levent Nazifoğlu’nun yerine Adnan Polat dönemindeki transferlerde ‘sihirbaz’ lakabını alan Haldun Üstünel’in peşinde...

Levent Nazifoğlu’nun görevi bırakması sonrasında Başkan Dursun Özbek, isim arayışlarına girdi. İlk etapta Abdürrahim Albayrak gündeme geldi. Albayrak’ı kesinlikle istemeyen Özbek’in yardım isteğinde bulunduğu isimse eski başkanlardan Adnan Polat oldu.

Özbek, Polat’tan kendisinin döneminde yöneticilik yapan ve Rijkaard, Baros, Kewell ve Elano gibi transferlerde önemli rol oynayıp ‘sihirbaz’ lakabını alan Haldun Üstünel’i futbol şube sorumluluğu için ikna etmesini istedi. Özbek daha önce de “abilerim” dediği kişilerden, Alp Yalman’ı Sportif AŞ yöneticiliği için ikna etmelerini istemişti. Sneijder`den Riekerink hakkında ilginç sözler İlgili Haberi Oku