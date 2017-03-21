Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’ın yıldızı Chedjou sezon sonu gidiyor

Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, sezon sonu sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağını açıkladı.
15:1621 Mart 2017
0
Galatasaray’ın yıldızı Chedjou sezon sonu gidiyor

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, haziran ayında Galatasaray'dan ayrılacağını söyleyerek, “Buradaki maceram haziran ayında sona erecek. Daha sonra başka yerlerde yeni maceralar yaşamayı umuyorum” dedi. Fransa'da bir televizyon programına katılan sarı-kırmızılı futbolcu Chedjou, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kamerunlu futbolcu, “Fransız kulüpleriyle bağlantı kurmadım. İngiliz kulüpleri; Southampton ve Swansea ile bir görüşmem oldu. Şu ana kadar bir gelişme yok. Galatasaray maceram haziran ayında sona erecek. Daha sonra başka yerlerde yeni maceralar yaşamayı umuyorum” diye konuştu.

21 Mart 2017 Galatasaray`da Haldun Üstünel çalışması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Levent Nazifoğlu'nun yerine Adnan Polat dönemindeki transferlerde ‘sihirbaz' lakabını alan Haldun Üstünel'in peşinde... İlgili Haberi Oku

“Lille’e transferim kırılma noktası”

Kariyerindeki kırılma noktasının Lille'e transferi olduğunu belirten Aurelien Chedjou, “Kariyerimdeki kırılma anını Lille A2 takımı hocası Plancque Pascal’dan aldığım SMS olarak özetleyebilirim” şeklinde konuştu.

Lille’de bir dönem birlikte forma giydiği Eden Hazard hakkında da açıklamalarda bulunan Chedjou, “Hazard şişman. ‘Topu bana verin, gerisini ben halledeyim’ ister” diye konuştu. Aurelien Chedjou, 2013 yılında 6.3 milyon Euro bedelle Lille’den Galatasaray'a transfer olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kamerunlu futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maçta forma giydi.

Etiketler
Aurelien Chedjou fransa galatasaray
Son güncelleme: 15:39 | 21.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER