Hakan Balta’dan üçlü savunma yorumu

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Hakan Balta, Igor Tudor'un oynatmaya çalıştığı üçlü savunma sistemi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret eden G.Saraylı Milli Futbolcu Hakan Balta, G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor’un defansta uyguladığı üçlü sisteme oynadıkça alıştıklarını ifade etti. Hakan Balta basın mensuplarının sorularını şu şekilde yanıtladı: “Biz antrenmanlarda bu sistem üzerine çok çalışıyoruz.”dedi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun “Kaptan şampiyonluk şansımız ne? ” sorusunu da değerlendiren Hakan Balta, “Önümüzde 9 haftalık bir süre var. Üç puanlık sistemde biz; şampiyonluğu veya şampiyonlar ligi vizesi olan lig ikinciliğini sonuna kadar kovalayacağız. Şampiyonlar liginde oynamanın önemini biliyoruz ve çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Kerimoğlu ile sohbeti sırasında sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Balta,” Bel fıtığından kaynaklanan sakatlığım geçti. Bugün doktorlarımızın yapacağı kontroller göre antrenmana çıkıp çıkmayacağım belli olacak.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KERİMOĞLU: HAKAN ÖRNEK BİR FUTBOLCU

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da ,” Hakan Balta teknik direktörlerinin stoper veya sol kanatta verdiği görevleri başarıyla yerine getiriyor. Mütevazi aile yaşantısıyla da Türk futbolcularına örnek olacak bir futbolcu”şeklinde düşüncelerini ifade etti.