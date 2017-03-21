Halefin fendi selefi yendi

Fatih SÖYLEMEZOĞU yazdı...

Beşiktaş'ın kapasitesini bilerek, rakibin düzenini bozmaya yönelik sürpriz savunma anlayışına karşılık, Galatasaray genelde pick and roll'lerle sonuca gitme felsefesindeydi. Henüz iki buçuk dakika dolmadan Pleiss'ın iki faul alarak kenara gelmesiyle ve devamında Galatasaray'ın 9 top kaybı yapması, Beşiktaş'ta Thompson ile Strawberry'nin skorer oyunu, ilk yarı sonunda 13 sayılık bir fark doğurdu. Üçüncü periyotta Beşiktaş'ın son zamanlarda tarz haline getirdiği, farklı önde götürdükleri maçlardaki konsantrasyon kaybı yine kendini gösterdi. Girmeyen şutlar ve top kayıpları Galatasaray'ı yeniden maça ortak etti. Ancak her şeye rağmen skorerini bulamayan Galatasaray, Beşiktaş'a teslim oldu.

Ergin Ataman'ın Galatasaray seyircisi ile gerginliği ve kulüp yönetiminin bu duruma müdahil olmaması, ayrıca 3 dakika kala Ataman'ın bilerek ve isteyerek diskalifiye olma gayreti, Galatasaray'da içten içe kaynayan bir şeyler olduğunun göstergesi!

Beşiktaş seyircisinin, takımın önde götürdüğü ve kazanmak üzere olduğu maçta küfür yüzünden 3. anonsa yol açması, az kalsın yenilgiye mal olacaktı. Çözümü basit olan bu konuda ‘ARTIK YETER' diyoruz. Önemli olan ‘Sporda Şiddet Yasası' çıkarmak değil, uygulayabilmek!