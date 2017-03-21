Karabükspor Fenerbahçe’ye odaklandı

Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yaparak Fenerbahçe maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor Fenerbahçe’ye Antalya’da hazırlanacak. Asbaşkan Gül, perşembe günü başlayacak 1 hafta sürecek olan Antalya kampına milli takım maçları için ülkelerine giden Traore, Skulason, Seleznov ve Latovlevici’nin geç katılacaklarını söyledi.

Milli maç arasını daha iyi değerlendirebilmek için kamp yapmayı uygun gördüklerini belirten Asbaşkan Gül, şöyle dedi:

“Burada yapacağımız çalışmalarla sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz. Ligdeki konumları ne olursa olsun bu maçı kazanmak isteyecekler. Bizde sahamızda iyi oynuyoruz ve sahamızdaki birçok maçı da kazandık. Sahamızda kaybetme lüksümüz yok. 4 büyüklerden 3 tanesini yenmeyi başardık. Fenerbahçeyi’de yenmek istiyoruz.”