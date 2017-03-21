Katerina Chatzidkai: Hatalarımızı göreceğiz

FIBA Kadınlar Eurocup yarı finalin ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi evinde, Bellona AGÜ'ye 65-71 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Katerina Chatzidkai, hücumda en etkili fonksiyonlarının başında gelen üçlük atışlarını bugünkü maçta kullanamadıklarını belirtti.
Yarı finalin ikinci maçında deplasmanda olacaklarını hatırlatan Chatzidkai, şöyle konuştu:
“Bu maçı izleyip hatalarımızı, yanlışlarımızı göreceğiz ve düzeltilmesi gerekleri düzelterek finale kalmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”