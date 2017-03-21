Manchester United’ın yıldızı Bastian Schweinsteiger ABD’ye transfer oldu

Manchester United'ın Alman yıldızı Bastian Schweinsteiger, ABD MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'a transfer oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da forma giyen Bastian Schweinsteiger, ABD’ye gitti. İngiliz ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun Chicago Fire’a transfer olduğunu açıkladı. Manchester United Menajeri Jose Mourinho’nun ilk 11’de düşünmediği Schweinsteiger’in adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı. Chicago Fire yönetimi ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni takımına imza atan Alman yıldızın, yıllık 4.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

Schweinsteiger böylece MLS’te en çok kazanan 10 oyuncunun arasına adını yazdıracak.

MOURINHO İLE YILDIZI BARIŞMADI

Louis van Gaal döneminde Bayern Münih'ten 9 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Manchester United'a transfer olan Alman futbolcu, Jose Mourinho döneminde yeterli forma şansı bulamadı ve bu sezon sadece 4 maçta oynadı. Schweinsteiger, bu dört maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.