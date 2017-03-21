Maria Sharapova: İçmediğim kadar içtim ve birçok erkekle…

Doping kullandığı yönünde kararın çıkmasının ardından tenis kortlarından uzak kalan Maria Sharapova, 15 aylık cezasının dolmasına sayılı günler kala güzel tenisçi Maria Sharapova’dan dikkat çeken bir itirafta bulundu.
26 Nisan’da Almanya’nın Stuttgart kentinde Açık ile kortlara dönecek olan Rus tenisçi, ceza alarak tenisten uzak kaldığı döneme ilişkin şok eden bir itirafta bulundu.
15 aylık ceza dönemi hakkında konuşan Sharapova, “Cezalı olduğum dönemde, hayatımda içmediğim kadar içtim, birçok erkekle birlikte oldum. Sonunda sosyal hayatım vardı…” yorumunda bulundu.
Seksi tenisçinin bu yorumu sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.