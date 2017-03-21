Maria Sharapova: İçmediğim kadar içtim ve birçok erkekle…

Mario Sharapova kortlardan uzak kaldığı dönemde gerçek sosyal hayata kavuştuğunu belirterek, "Cezalı olduğum dönemde, hayatımda içmediğim kadar içtim, birçok erkekle birlikte oldum. Sonunda sosyal hayatım vardı"

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