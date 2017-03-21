Mutlu Topçu’nun karnesi zayıf

Bursaspor’un 46 yaşındaki çalıştırıcısı Mutlu Topçu, teknik direktörlük kariyerinde çıktığı 49 maçta 20 mağlubiyet elde ederek maç başına 1,20 puan ortalaması elde etti.

Bursaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mutlu Topçu, takımın başında çıktığı 6 maçta yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor’a karşı kazanan Topçu'nun öğrencileri, Kayserispor, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından ise puan çıkaramadı. Yeşil-beyazlı takım, Mutlu Topçu idaresinde Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile de berabere kaldı.

49 MAÇTA 20 MAĞLUBİYET

Daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u da çalıştıran Mutlu Topçu, teknik direktörlük kariyerinde 49 maça çıktı. Genç teknik adam, bu maçlarda 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 20 mağlubiyet elde etti.