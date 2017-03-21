Necip Uysal’dan hakemlere isyan

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Antalyaspor maçındaki sertliğe tepki göstererek, "Antalya maçında oyuncular bire birde çok sert oynadı. Maalesef hakemler oyunu çirkinleştirene prim tanıyor" dedi.

Antalyaspor karşısında ayak bileğine basıldığı için sakatlanan Necip Uysal hakemlere isyan etti.

Hakemlerin sertliğe prim verdiğini söyleyen Necip, “Beşiktaş olarak sahada iyi futbol oynuyoruz en azından oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ama maalesef rakip oyuncular birçok maçta hakemi aldatacak şekilde aşırı sertliğe başvuruyorlar. Adam adama markajda arkadan sürekli bileklere basıyorlar. UEFA uyarıyor ama hakemler bunu gözardı ediyor. Antalya maçında oyuncular bire birde çok sert oynadı. Maalesef hakemler oyunu çirkinleştirene prim tanıyor” şeklinde konuştu.

Beşiktaş alt yapısından yetişen ve A takımda 2009 yılından bu yana forma giyen 26 yaşındaki Necip, bu sezon 17 maçta görev aldı.