Obradovic mağlubiyetin sebebini söyledi

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, hücumda aldıkları kararların kendilerini mağlubiyete götürdüğünü söyledi.

Euroleague'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Maccabi FOX Tel Aviv'e 79-81'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Obradovic, Maccabi FOX Tel Aviv'i tebrik edip, sonuna kadar savaştıklarını söyleyerek, “Maçın başında avantajlı olsak da maçın sonunda geri döndüler. Maçın sonucu son 3 dakikalık iç savunma yapmamızdan belirlendi. Onlara kolaylık sağladık ve hücum açısından aldığımız kararlar bize maçı kaybettirdi. Taraftara teşekkürler. Önümüzdeki 3 maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.