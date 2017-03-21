Olympique Lyon analizi: Havada güçlü yerde zayıf

Beşiktaş’ın rakibi Olympique Lyon'un Fransa Ligi maçını Galip Öztürk analiz etti. Olympique Lyon, hava toplarında geçit vermediği Paris Saint Germain’e, kısa pas organizasyonuyla gelen Javier Pastore imzalı iki asistle deplasmanda 2-1 kaybetti.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympique Lyon, Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain deplasmanında öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Fransız temsilcisini bu maçın ışığında değerlendirdik.

ARTILARI

– Mathieu Valbuena ilk 10 dakikada biri golle sonuçlanan 3 tehlikeli korner kullandı. 32 yaşındaki kaptanın adrese teslim ortalarına dikkat edilmeli.

– Lacazette, 6. dakikada kornerde bir anda markajdan sıyrılıp arka direkte PSG savunmasını çaresiz bıraktı. Fransız forvet, bu sezon ligde 25 maçta 23 gol kaydetti

– Defansta Mbiwa ve Diakhaby, hava toplarına çok hâkim. n İki bek Rafael ve Morel yaptıkları bindirmeler ve ceza sahasına etkili ortalarla hücumda ciddi tehlike yaratıyor.

EKSİLERİ

– Lyon öne geçtiği maçta 6 dakikada 2 golü kalesinde görüp yaşadığı moral çöküntüsüyle oyuna bir daha ortak olamadı.

– PSG'ye galibiyeti getiren, anahtar kısa paslar oldu. Pastore, ağır Lyon savunmasının kilidini ceza sahasına takım arkadaşlarıyla yaptığı pas alışverişinin sonucunda açıp iki asist yaptı.

– Geçen yıl asistanlıktan teknik direktörlüğe terfi eden Bruno Genesio oyuna müdahalede etkisiz.

LACAZETTE SAKATLANDI

Lyon’un gol makinesi Alexandre Lacazette, ayağına aldığı darbe sonucu PSG maçını yarıda bıraktı. 6. dakikada takımını deplasmanda öne geçiren 25 yaşındaki forvet, 52'de sakatlanıp oyundan çıktı. Teknik Direktör Genesio, “Onu tedbir amaçlı çıkarttım. Sakatlığı ciddi değil ve milli aranın ardından rahatlıkla oynayabilir” açıklamasını yaptı.