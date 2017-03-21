PTT 1. Lig panorama

Yeni Malatya, ayağını gazdan bu hafta da çekmedi. Yolun kabasını alan doğu ekibi, en yakın takipçisiyle puan farkını 7’ye çıkartıp, Süper Lig için geri sayıma geçti. İkincilik kovalayan 5 takımdan ise sadece Es-Es güldü. Gürses Kılıç'tan TFF 1. Lig panorama...

TFF 1. Lig'in 25. haftası kıran kırana geçen enfes maçlara sahne oldu. Lider YeniMalatya,Manisa deplasmanını kayıpsız geçerek mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Göztepe ve Sivasspor puan kayıplarının faturasını teknik direktörlere çıkardı. Eskişehirspor, Mustafa Denizli ile 3 haftalık beraberliğin ardından Göztepe'ye patladı. İkincilik kovalayan 5 takımın puan kaybı galip gelen Eskişehirspor'a yaramış oldu.

ALTTA KALMIYORLAR!

Tehlike bölgesindeki ekipler hayati sayılacak sonuçlarla umutlarını bir sonraki haftaya taşıdı. Haftanın iki sürprizi daha vardı. Şanlıurfaspor, ikinci sıradaki Sivasspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi. Bu galibiyet Güneydoğu ekibini üç basamak yukarı çıkarttı. Play-off kovalayan Boluspor da iki haftadır sarsılan Giresunspor'u 4-1'le geçerek bu iddiasına 2 puan daha yaklaştı.

YENİ MALATYA DURDURULAMIYOR

Süper Lig'e adım adım yaklaşan Yeni Malatya, ateş hattındaki rakibi Manisaspor'u deplasmanda yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Lig ikincisi Sivasspor ise alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ş.Urfa'ya çarpıldı ve Eskişehir'in nefesini ensesinde hissetmeye başladı. Üst sıraları yakından ilgilendiren haftanın en önemli karşılaşmasında ise Eskişehirspor, kendi evinde rakibi Göztepe'yi 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek “Süper Lig yarışında ben de varım” dedi. Bu farklı galibiyet ayrıca 6 hafta üst üste kazanamayan Es Es için takıma özgüven de getirecektir.

BOLU GİRESUN'A PATLADI!

Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen ve play-off mücadelesi veren Boluspor, evinde Giresun'u farklı geçti, üst sıralarla arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Elazığspor ise evinde Adana Demirspor'u geçerek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. G.Antep BŞB'de ise tehlike çanları çalmaya başladı. Sezon başında Süper Lig hedefiyle yola çıkan G.Antep ekibi, evinde Denizlispor ile berabere kaldı ve Samsun başta olmak üzere birebir rakiplerinin maçlarını kazanmasının ardından düşme potasına girdi.