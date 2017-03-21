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Pursaklar Voleybol İhtisas Manisa’ya geçit vermedi

2016-2017 sezonu Voleybol Bayanlar 1. Lig A ve B grupları yarı final maçlarında Pursaklar Voleybol ihtisas ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Pursaklar Voleybol İhtisas, 23-25, 11-25, 25-19, 25-23 setlerle 3-1 kazandı. Bu sonuçla iki takımın galibiyet sayısı eşitlenmiş oldu.
20:2321 Mart 2017
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Pursaklar Voleybol İhtisas Manisa’ya geçit vermedi

Pursaklar Voleybol İhtisas 3-1 Manisa Büyükşehir Belediyespor

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: İrfan Gül (xxx), Barış Karakoyun (xxx)

PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS: Burcu (xxx), Danijela (xxx), Nurdan (xxx), Elisangele (xxx), Tuğçe (xxx), Fatma Duygu (xxx) (Beyza xxx-libero, Özlem xx, Tuğba xx, Gözde xx, Gülay xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tuğçe (xxx), Jessica (xxx), Yasemin (xx), Katerina (xx), Gülbahar (xxx), Deniz (xxx) (Pelin xxx/ libero, Seden xx, Duygu xx, Yasemin xx)

SETLER : 25-23, 11-25, 25-19, 25-23

SÜRE: 118 dakika (32 – 23 – 29 – 34)

SARI KART: Salih Yergin (Pursaklar Voleybol İhtisas 3.set 5-8)

 

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