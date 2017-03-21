Pursaklar Voleybol İhtisas Manisa’ya geçit vermedi

2016-2017 sezonu Voleybol Bayanlar 1. Lig A ve B grupları yarı final maçlarında Pursaklar Voleybol ihtisas ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı Pursaklar Voleybol İhtisas, 23-25, 11-25, 25-19, 25-23 setlerle 3-1 kazandı. Bu sonuçla iki takımın galibiyet sayısı eşitlenmiş oldu.

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