Pursaklar Voleybol İhtisas Manisa’ya geçit vermedi

Pursaklar Voleybol İhtisas 3-1 Manisa Büyükşehir Belediyespor
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: İrfan Gül (xxx), Barış Karakoyun (xxx)
PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS: Burcu (xxx), Danijela (xxx), Nurdan (xxx), Elisangele (xxx), Tuğçe (xxx), Fatma Duygu (xxx) (Beyza xxx-libero, Özlem xx, Tuğba xx, Gözde xx, Gülay xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tuğçe (xxx), Jessica (xxx), Yasemin (xx), Katerina (xx), Gülbahar (xxx), Deniz (xxx) (Pelin xxx/ libero, Seden xx, Duygu xx, Yasemin xx)
SETLER : 25-23, 11-25, 25-19, 25-23
SÜRE: 118 dakika (32 – 23 – 29 – 34)
SARI KART: Salih Yergin (Pursaklar Voleybol İhtisas 3.set 5-8)