Şampiyonlar Ligi’nde derbi heyecanı

CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Play-off 6 etabında, bir kez daha iki Türk takımı karşı karşıya geliyor. Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe, bu sezon 22-23 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Treviso şehrinde düzenlenecek dörtlü finallere kalabilmek için mücadele edecek.

Yine güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA Kaptanı Neslihan Demir Güler, “Fenerbahçe tanıdığımız bir takım, sezon içerisinde birçok kez karşı karşıya geliyoruz. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Etabın ilk maçında da avantajlı skoru alacağımıza inanıyorum” dedi. Turuncu-beyazlıların Amerikalı yıldızı Jordan Larson ise, “Ev sahibi olduğumuz ilk maçta alınacak setler turu geçebilmek için çok önemli. Artık dörtlü finallere son iki maç kaldı. Antrenmanlarımız maç programımız dolayısıyla oldukça yoğun ve verimli geçiyor. Sezon başı koyduğumuz bir hedefimize daha ulaşmak istiyoruz, hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz” diye konuştu.

Eczacıbaşı VitrA – Fenerbahçe mücadelesi 23 Mart Perşembe günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.