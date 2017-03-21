Sergen Yalçın: Milli ara bize iyi gelecek

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcuların zor maçlar oynadığı için yorulduğunu söyleyerek, “Milli takım arası takımımıza iyi gelecek” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp düz koşuyla devam etti.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-3 kaybettikleri Gaziantepspor maçını değerlendirdi. Yalçın, “Ligde bazen bu tür sonuçlar olabiliyor. 7 maçlık çok iyi bir performansımız vardı. Son maçta bir yara aldık. Olmasını istemezdik. Bizim için hedef maçlardan bir tanesiydi. Bizi ligden sıyırabilecek bir müsabakaydı ama futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Antep maçında bir düşüş yaşadık fakat bunu doğal karşılıyoruz” diye konuştu.

“Aşağı taraftan kurtulmak istiyoruz

Zorluk derecesi yüksek maçlar oynadıklarını ve futbolcuların yorulduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, “Milli takım arasının özellikle bizim takımımıza iyi geleceğini düşünüyorum. Futbolcular maçlarda çok performans gösterdiler. Biraz dinlenecekler ve kafalarını toplayacaklar. Önümüzde oynayacağımız 9 tane maç var. Geldiğimiz pozisyon itibariyle çok kötü bir pozisyonda değiliz. Gönül isterdi daha yukarıda olalım ama maalesef bazen olmuyor. Bundan sonraki müsabakaları kazanıp bir an evvel aşağı taraftan kurtulup kafa olarak rahatlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“A Milli Takım’a oyuncu vermek mutluluk verici”

Güray Vural ve Deniz Türünç'ün milli takıma çağrıldıkları için mutlu olduğunu belirten Sergen Yalçın, şunları söyledi:

“Onlar için sevindim. Milli takıma 2 tane oyuncu vermek bizim içinde mutluluk verici. Bildiğim kadarıyla Kayseri'den bu zamana kadar milli takıma giden yok. Bu bizim ve onlar için de mutluluk verici. Çocuklar da çok mutlu oldular. İnşallah kalıcı olurlar. Milli takıma gitmek tabii ki önemli ama ondan daha önemli olan orada kalıcı olmak. Eğer süre alırlarsa ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. İkisi de çok çalışan, konsantre olan ve çok profesyonel futbolcular. Sahaya çıktıkları zaman her şeylerini veren oyuncular.”