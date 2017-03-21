Süper Lig panorama

Fenerbahçe, evinde şok yaşadı; Galatasaray Fırtına’ya kapıldı, Başakşehir de avantajı kaçırdı. On kişi kalan Beşiktaş, Antalya’da bir puan alsa da koltuğu bırakmadı.

Sezonun en gollü haftası olarak kayıtlara geçen Süper Lig'in 25. haftasında ilk 4 sırada yer alan takımlar arasından kazanan çıkmadı. Kadıköy'de Konyaspor'dan 3 gol yiyerek ‘Kocaman' bir fırsatı tepen Fenerbahçe'de sular durulacak gibi gözükmüyor. Maçla birlikte Fernandao'yu da kaybeden sarı-lacivertliler için kalan 9 hafta nasıl geçecekmerak konusu. Cumartesi günü ikinci yarının lideri Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, eksik kadrosunun da etkisiyle sahada yokları oynayıp, Fırtına'ya teslim oldu. Bordo-mavililer, müthiş bir seyirci desteği ile yeni mabedinde kolay kolay maç kaybetmeyecek bir görüntü verdi.

Liderin en yakın takipçisi Başakşehir ise bu hafta şaşırttı. 2017 yılında deplasmanda gol atamayan rakibi Karabük'ten sahasında üç gol birden yiyen İstanbul ekibi, iki kez öne geçtiği maçta çok değerli iki puan ve liderlik şansını bıraktı. Hafta içi 10 kişiyle Olympiakos'a sahayı dar eden lider Beşiktaş, rakiplerin puanları savurmasının da verdiği rahatlıkla çıktı sahaya. Aboubakar, üç gün arayla ikinci kırmızı kartını görüp takımını yine on kişi bıraktı ama Kartal, bu kezmaçı çeviremedi. Lider böyle takipçileri olduğu için çok şanslı. Düşme hattı ise alev alev yanıyor. Gaziantep ve Adana kazanıp umutlansa da işleri hâlâ çok zor.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: GHILAS (Gaziantepspor):

Gaziantep'in Cezayirli forveti Nabil Ghilas, Kayseri önünde hat-trick yaparak, takımının kümede kalma umutlarını yeşertti. Müthiş bir futbol ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcu hem maça hem de haftaya damga vurdu.

HAFTANIN TAKIMI: GAZİANTEPSPOR

Gaziantepspor, düşme hattının en kritik mücadelesinde, 7 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri'yi deplasmanda devirdi. 6 puanlık maçı kazanan kırmızı-siyahlılar, zorluk derecesi yüksek karşılaşmadan zaferle ayrılmayı başardı.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: BÜLENT UYGUN

Marcinho’nun yokluğunda İlhan Parlak'a şans verip, Ghilas, Sefa ve Ben Hatira ile gözünü karartarak sahaya çıktı. Bülent Uygun'un bu cesur hamlesi yenen 3 gole rağmen atılan 4 golle karşılık buldu ve 3 puanı getirdi.