Süper Lig’e ‘sessizce’ çıktılar

Torbalı İşitme Engelliler Futbol Takımı, bitime 2 hafta kala Spor Toto Futbol 1. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek, Süper Lig grubuna çıkmaya hak kazandı.

3 yıl önce kurulan ve futbol liglerinde kendisini göstermeye başlayan Torbalı İşitme Engelliler Takımı, iki sezondur mücadele ettiği Spor Toto Futbol 1. Lig 2. Grup’ta tarih yazdı. Ligin bitimine iki hafta kala Aydın İşitme Engelliler Takımını 10-1’lik skorla yenen Torbalı, Süper Lig’e çıkmayı garantileyerek, 2017-2018 futbol sezonunda Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.Torbalı İşitme Engelliler Takımı Teknik Direktörü Fevzi Tumbar, yola çıkmadan önce kendilerine pek inanan olmadığını ifade ederek, “Bu yola çıkmadan önce bizlere pek inanan yoktu. Başaramayacağımızı söylediler. Bizler yılmadık ve emin adımlarla yolumuza devam ettik. 3 yılda bu noktaya geldik. Herkese nasip olmaz bu başarı. Ayrıca 3 yıl boyunca bizlere maddi ve manevi desteklerini veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki hedefimiz Süper Lig'de şampiyon olup Avrupa sahnesinde futbol oynamaktır. Hiçbir şey imkansız değildir. Bizler ruhumuzla oynamaya devam ettikçe başarıların ardı gelmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.