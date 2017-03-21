Tolunay Kafkas Akhisar Belediyespor’a veda etti

İstifa eden Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne gelerek Akhisar Belediyespor yönetiminden helallik istedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Adanaspor mağlubiyeti ardından istifasını veren Teknik Direktör Tolunay Kafkas, bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri’ne gelerek Akhisar Belediyespor yönetiminden helallik istedi.

Karşılıklı anlaşma çerçevesinde sözleşmesi fesih edilen Tolunay Kafkas daha sonra şehirden ayrıldı. Akhisar Beleidyespor yönetimi ise Başkan Hüseyin Eryüksel önderliğinde Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Ellerindeki listede bulunan teknik direktörleri masaya yatıran Akhisar Belediyespor yönetimi, bu defa Cihat Arslan'ın ardından aldığı hızlı karardan dolayı yaşadığı sıkıntıyı yaşamamak için acele etmeyecek.

Öte yandan Akhisar Belediyespor yönetiminin İbrahim Üzülmez, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfur Havutçu isimlerinin düşünülmediği öğrenildi. Lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirmeyi düşünen Akhisar Belediyespor yönetiminin hafta sonuna kadar teknik direktör ile anlaşmayı planladığı da öğrenildi. Yeşil-siyahlılar yarın saat 19.00'da Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yardımcı antrenör Cem Kavçak önderliğinde Başakşehir maçı çalışmalarına başlayacak.