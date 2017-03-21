Trabzonspor’a yeni sponsor

Trabzonspor ile Sürat Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sloganı ise 'Daha Sürat'li bir Fırtına'

Trabzonspor Kulübü, Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması yaptı. Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasının Medical Park Arena’da düzenlenen törenle imzalandığı belirtildi, “Kulübümüzle Türkiye’de kargo sektörünün yenilikçi ismi Sürat Kargo arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, iki büyük markayı ‘Daha Sürat’li bir Fırtına’ sloganıyla bir araya getiriyor” ifadelerine yer verildi.

ASBAŞKAN ÇUBUKÇU: “BAŞARI VE ŞANS GETİRECEK”

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ise düzenlenen imza töreninde şunları söyledi:

“Sürat Kargo, sizlerin de bildiği gibi sektörünün en genç firmalarından biri. Çok kısa süre içinde önemli bir ivme yakalayarak kendi alanında başarılı bir konum elde etti. Onların bu dinamizmi ile Trabzonspor’un dinamizmi birbiri ile örtüşüyor. Ben, bu 2 güzide markanın birbirlerine başarı ve şans getireceklerine yürekten inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk ise şöyle konuştu:

“Spor kulüplerine destek vermeyi kendisine amaç edinmiş firmamız Sürat Kargo ve Türk futbolunun en önemli dört markasından biri olan Trabzonspor güçlerini birleştirdi. Birçok sektörde hizmet veren Sürat Kargo bugünden itibaren futbolda bir dev isim; Trabzonspor için taşımaya başlayacak. Diliyorum ki bu anlaşma her iki markayı da daha büyük başarılara taşıyacaktır. İmzalanan anlaşmanın her iki tarafa da yeni başarılar getirmesini diliyorum.”