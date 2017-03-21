Türk Telekom Arena resmen Galatasaray’ın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzası ile Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkını ve basketbol salonu inşaatı için gerekli izni aldı.

Galatasaray stadına 6 yıl sonra resmi olarak kavuştu. Türk Telekom Arena Stadını’nın üst kullanım hakkı artık resmi olarak sarı kırmızılı kulübün oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüp, stadın üst kullanım hakkı için gerekli son imzayı da attırdı. Böylece Galatasaray’ın 2011 yılından beri kullandığı ancak üst kullanım hakınını bir türlü elde edemediği stadın devrini sağlamış oldu.

Galatasaray bundan böyle stadla ilgili kullanım ve değişiklik kararlarını istediği gibi yapacak, stadın dış yüzeyinde değişiklik yapabilecek ve reklam için kullanım alanları açabilecek. Böylece sarı kırmızılı kulübün stad gelirleri daha da artacak.

Başkan Dursun Özbek, sarı kırmızı 25 Mart Cumartesi günü yapılacak, Mali Kongre’de stadın üst kullanım hakkı ve stadın yanına yapılacak basketbol salonu için de son resmi imzayı attırarak gerekli tüm izinleri almış olduğunu açıklayacak.

(DHA)