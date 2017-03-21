Vali Yazıcı’dan Balıkesirspor’a ziyaret

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesirspor’a yaptığı ziyarette futbolculara baklava ikram ederek moral verip nasihatte bulundu. Vali Yazıcı oyunculara “Play-off’a kalmanıza kesin gözüyle bakıyorum. İlk iki olursa da tadından yenmez” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor’u ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı.

Kaptan Burak Çalık'a golleri son dakikalarda atıp atmamasının özel bir sebebi olup olmadığını soran Vali Yazıcı, “Madem atacaksınız golleri ilk 15 dakikada atın. Biz de rahat rahat maç izleyelim. Bunu heyecan olsun diye mi yapıyorsunuz bilmiyorum” dedi.

Balıkesir halkının Süper Lig'i hak ettiğinin altını çizen Vali Yazıcı, “Play-off'a kalmanıza kesin gözüyle bakıyorum. Ama ilk iki olursa da tadından yenmez. Bu şehre Süper Lig sevincini yaşatmanızı istiyorum. İnşallah şampiyonluğu beraber kutlarız” şeklinde konuştu.

Daha sonra Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, daha sonra antrenman sahasında futbolculara baklava ikram etti. Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi ve takım kaptanı Burak Çalık'ta Vali Yazıcı'ya Balıkesirspor ürünleri hediye ettiler.

Günün hatırası olarak penaltı atarak tüm kadroyla fotoğraf çektiren Vali Yazıcı'nın futbol bilgisi ve futbola olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı.