Wesley Sneijder’e uyarı geldi

Galatasaray içinde, ‘Eskisi gibi profesyonel yaşamadığı’ gerekçesiyle Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'e eleştiriler artıyor.

Galatasaray’ın 1 numaralı yıldızı Wesley Sneijder, özellikle Igor Tudor'un gelişiyle eski günlerini aratır oldu. İstifa eden yönetici Levent Nazifoğlu'nun, “Tudor'un sıkı idmanlarından ve getirdiği disiplinden Sneijder'ın memnun olduğunu düşünmüyorum” sözlerinin aslında bir itiraf niteliğini taşıdığı ortaya çıktı. Kulüp içinde Sneijder'ın ‘eskisi gibi profesyonel yaşamadığı' eleştirilerini aldığı bildirildi. Hollandalı'nın özellikle fazla kiloları dikkat çekiyor.

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NAZİFOĞLU: SNEIJDER MUTLU DEĞİL

Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun istifası sonrasında sular durulmuyor. Ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarla başta yönetici Alper Narman olmak üzere bazı isimleri hedef gösteren, Mehmet Özbek'i de bazı gazetelere haber sızdırmakla suçlayan Nazifoğlu, futbolcuların 4 aydır maaşlarını alamadığını söyledi. Ancak Levent Nazifoğlu 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada çok farklı konuşmuştu. Akhisar Belediyespor maçı sonrasında Riva ve Florya'dan gelen para ile şubat başında oyunculara ödeme yapıldığını belirten Nazifoğlu, üst üste gelen kötü sonuçların ardından “Futbolcura para yaramadı” demişti. Ancak ayrılığın ardından maaşların ödenmediğini söyledi ve ekledi: “Tudor'un tarzı Sneijder'a uymaz. Sneijder'ın mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ergin Ataman'a sahip çıkılmadı. Sabri ve Selçuk konuşmuyor.”