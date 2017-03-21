Yusuf Yazıcı devlerin dikkatini çekmeye başladı

Trabzonspor'un sözleşmesini uzattığı genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, Hollanda devi PSV tarafından Akhisar Belediyespor karşılaşmasında izlendiği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllarda Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan Trabzonspor’un 19 yaşındaki yetenekli oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın çıkışı sürüyor.

Bu sezon Mehmet Ekici'nin yokluğunda ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran genç oyuncu, gösterdiği performansla birçok takımın radarına girmeyi başardı. Trabzonspor forması altında bu sezon çıktığı 14 maça çıkan Yazıcı bu mücadelelerde 5 gol atıp 7'de asist yapma başarısı gösterdi.

PSV İZLETTİ

Trabzonspor ile sözleşmesini 5 yıl daha uzatan genç oyuncu için Hollanda'nın dev kulübü PSV'nin oyuncuyu izletmek için Akhisar mücadelesine bir temsilci gönderdiği öğrenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal'dan Başkan Usta'sına kadar tüm camianın üzerine titrediği oyuncu için PSV Eindhoven kulübünün geniş kapsamlı bir rapor oluşturduğu sezon sonunda oyuncunun grafiğine göre bir teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.