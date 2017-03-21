Zafer Kalaycıoğlu: İlk yarıyı kazandık

Eurocup Kadınlar Yarı Final ilk maçında Galatasaray’ı deplasmanda 87-81 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirterek, “2 ayaklı olan bu mücadelenin ilk yarısını kazandık. İkinci maçı da kazanmamız gerekiyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirterek, “Bugün finali çıkmak için her iki takım da elinden geldiğince mücadele etti. Galatasaray 20 sayı farkla geriye düştüğünde taraftar desteği ve baskılı oyunla geriye döndü. Onları tebrik ediyorum. Amacımız kazanmaktı ama biraz daha farklı kazanabilirdik. Zor olacağını biliyorduk. Hem Eurocup'ı hem Euroleague'i kazanmış bir takıma karşı kazanmak gerçekten de kolay değildi. Böyle bir taraftara sahip olduğunu unutmamak gerekir. Eurocup'taki 77 sayılık ortalamayla oynayan bir takıma karşı savunma gayreti içindeydik ama bunu ikinci yarıda istediğimiz gibi gösteremedik. İkinci maçımız Caferağa'da olacak. Biz elimizden geldiğince konsantre şekilde oynadık bu maçı. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci maç kolay olmayacak. Bu maç, mücadelenin ilk yarısıydı. Karşılaşmanın ilk yarısını 6 sayı farkla önde tamamladık. Maçın sonucunu belirleyecek olan Caferağa'daki mücadele ve farktır” ifadelerini kullandı