3 ayda 10 madalya kazandık

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017’ye de hızlı bir giriş yapan Türk boksörler, mart ayında Litvanya ve Romanya’da gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlarda 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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