3 ayda 10 madalya kazandık

Litvanya'da 7-11 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşen International Danas Pozniakas Gençler Turnuvası'nda genç erkekler 4 gümüş, 2 bronz kazandı. Birbirinden önemli ülkelerin kıyasıya mücadele sergilediği bu turnuvada Ferhat Uka (46-49 kg), Azad Demirhan (52 kg), Ahmet Çikot (56 kg), Necat Ekinci (60 kg) gümüş kazanan isimler olurken, Fazlı Özsarı (69 kg) ve Raşit Karaosmanoğlu (75 kg) ise organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.
Avrupa Şampiyonası'nda 4 bronz Avrupa Boks Birliği (EUBC) tarafından düzenlenen EUBC Avrupa 22 Yaş Altı Şampiyonası ise bu yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi. 13-22 Mart tarihlerinde oynanan müsabakalarda milli boksörlerimiz 4 bronz kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Bükreş'teki şampiyonada Ali İhsan Alagaş (56 kg), Hakan Doğan (60 kg), Volkan Gökçek (64 kg), Serhat Güler (69 kg) turnuvayı bronz ile tamamlarken, Mart ayında gerçekleşen bir diğer turnuva olan Almanya Chemistry Cup'tan ise sporcularımız eli boş döndü.