Adnan Öztürk’ten seçim ve adaylık açıklaması!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan Adnan Öztürk, 2018'de olması planlanan seçimde başlkan adayı olmayı düşünüyor.

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, NTV Spor’da Ercan Taner’in konuğu oldu. Sarı-kırmızılılara tekrardan başkan adayı olacağının sinyallerini veren Öztürk, 2018’i hedef olarak gösterdi.

Öztürk, “Galatasaray benim için sadece futbol takımı değil. CEO olmak çok büyük bir disiplin gerekir. Ben 1 saniyede neler değişebileceğini gördüm. Ben 12 yaşımda geldim bu camiaya. Ne görev düşüyorsa yaparım… Önce ülkem sonra ailem sonra Galatasaray sıralamam vardır.. 2018 Mayısı’nda seçim olacaktır o zaman göreceğiz.” diye konuştu.

Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

DURSUN BAŞKAN SEÇİME GİTMEYECEK

“Dursun Başkan seçime gitmeyecektir. Bunu sebebi de tamamen bürokrasiyle olan çok detaylı ve yaşamsal projelerle ilgili risk almak istemeyecektir. Kendisi iş adamıdır da. Bizi bu hale getiren rakamları dursun başkan önümüze tekrar koyacak. Dursun beyi arayacağım, başkan bu yaşam tarzını değiştir diyeceğim. 200 milyon oldar geliriniz varsa senede 30-40 milyon dolar borçlarımızı kapatacak şekilde harcamak gerekiyor. 100 milyon dolarını futboluna ayıralım 20-25 milyon dolarına amatör sporları toparlayalım.”

“Galatasaray’ı yeniden ayağa kaldırmak lazım. Kara kara düşünüyorum. Gidişat iyi değil. Bitiş noktasına geldik”