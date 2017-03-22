Ali Koç’a Demirören sansürü

Fikret Orman ile yan yana gelme konusunda Aziz Yıldırım ile polemik yaşayan Yıldırım Demirören, Ali Koç'a yöneltilen Fenerbahçe sorusunda araya girerek konuyu değiştirdi.

Milli takımın Arçelik ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ali Koç’un röportajında enteresan bir şekilde araya girdi. Ali Koç’a yöneltilen, “Futbolu çok özlediğinizi söylediniz. Yakın zamanda var mı böyle bir plan” sorusuna Koç cevap vermeden Demirören araya girdi ve “Sen bana sor” diyerek mikrofonları kendisine çevirdi.

Milli Takıma başarılar dileyen Koç, “Ben Dünya Kupası’na kalacağımıza, Fatih hocamızın önderliğinde çok inanıyorum. İnşallah geçenki gibi sancılı olmaz. Bir iki maç öncesinden belirleriz. Finlandiya maçı çok önemli. Burada puan kaybetme lüksümüz yok.” diye konuştu.

Aziz Yıldırım`dan Demirören`e Fikret Orman tepkisi TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fikret Orman'a seslenerek kürsüye davet etti. Bunu gören Aziz Yıldırım ise Demirören'e sitem etti. İlgili Haberi Oku