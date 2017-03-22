Ali Koç’a Demirören sansürü

Milli takımın Arçelik ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken bir olay yaşandı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ali Koç’un röportajında enteresan bir şekilde araya girdi. Ali Koç’a yöneltilen, “Futbolu çok özlediğinizi söylediniz. Yakın zamanda var mı böyle bir plan” sorusuna Koç cevap vermeden Demirören araya girdi ve “Sen bana sor” diyerek mikrofonları kendisine çevirdi.
Milli Takıma başarılar dileyen Koç, “Ben Dünya Kupası’na kalacağımıza, Fatih hocamızın önderliğinde çok inanıyorum. İnşallah geçenki gibi sancılı olmaz. Bir iki maç öncesinden belirleriz. Finlandiya maçı çok önemli. Burada puan kaybetme lüksümüz yok.” diye konuştu.