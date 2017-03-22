‘Altın Kız’ Ayşe Begüm Onbaşı başarısını anlattı

Manisa Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edilen söyleşiye katılan 16 yaşındaki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, üniversite öğrencilerine hem başarısını anlattı hem de mini bir gösteri sundu.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Kredi Yurtlar Kurumu Merkez Efendi Yurt Müdürlüğü’nün davetlisi olarak yurdun konferans salonunda üniversiteli öğrencilerle buluştu. Buluşmaya Merkez Efendi Yurt Müdürü Hüseyin Erdeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü olan Gürkan Er de katıldı. Spor konusunda ailesinin ve hocaların kendisine her zaman destek olduğunu söyleyen Onbaşı, Dünya Şampiyonu olduktan sonra hayatında hiçbir değişikliğin olmadığından ve başarının kendisine yüklediği ağır sorumluluğun farkında olduğundan bahsetti. Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Onbaşı, nasıl Dünya Şampiyonu olduğunu ve sporun günlük yaşantısına olan faydalarını anlattı.

Üniversiteli öğrencileri spora başlaması konusunda teşviklerde de bulunan Onbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanının şampiyonluklar sonrası kendisini arayarak tebrik ettiklerini de sözlerine ekledi. Aerobik cimnastik sporunun ülkemizde gelişmekte olduğundan bahseden Onbaşı, başta Spor Bakanlığı olmak üzere devletin yeterli desteği verdiğini belirtti.Ayşe Begüm Onbaşı üniversiteli öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet de kısa bir de gösteri yaptı.

Programın sonunda Merkez Efendi Yurt Müdürü Hüseyin Erdeniz Ayşe Begüm Onbaşı'ya plaket takdim ederken üniversiteli öğrenciler de Onbaşı'yla hatıra fotoğrafı çektirdi.