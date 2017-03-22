Altınordu’da dört imza

Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da yönetimin A takımda forma giyen altyapıdan yetiştirdiği 4 futbolcunun sözleşmesini uzattı.

Altınordu’da sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı, ikiz kardeşi sağ bek Kerim Alıcı, stoper Yusuf Yalçın Arslan ve santrfor Fatih Aktay’ın 31 Mayıs’ta sona erecek mukavelelerinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Altınordu’ya 4’er yıllık imza atarak nikah tazeleyen genç futbolcuların sezon sonunda serbest kalması da önlendi. Barış, Kerim, Yusuf Yalçın ve Fatih’in yenilenen kontratları Samsunspor maçının oynandığı 17 Mart Cuma günü Futbol Federasyonu tarafından tescil edildi. Altyapıdan yetişen ve pek çok kulübün takip ettiği gençleri yuvada tutan yönetimin, sezon sonunda bu futbolcuların talipleri çıkması halinde bonservis ücreti alma hakkı olacak. Fatih ligde 12, Barış 10, Kerim 9, Yusuf Yalçın ise 2 karşılaşmada kırmızı-lacivertli formayı terletti.

GENÇLER ANITKABİR’DE

Altınordu’nun U14 ve U15 takımları, Osmanlıspor’la oynanacakları özel maç için gittikleri Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Genel Kaptan Halit Eroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gençler adına çelenk bıraktı.Eroğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra Anıtkabir Hatıra Defteri’ne şu satırları yazdı:“Aziz Atam, bizler bırakmış olduğunuz bağımsız bir ülkenin evlatları olarak huzurunuzdayız. Sizi, silah arkadaşlarınızı, gazilerimizi ve şehitlerimizi sonsuza dek şükran, minnet ve rahmetle anacağız. Altınordu ailesi olarak açtığın yolda gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Ruhunuz şad olsun.”