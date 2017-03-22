Aras Özbiliz kayıplarda

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonu devre arasında transfer ettiği Aras Özbiliz, siyah-beyazlı takımda kendini kabul ettiremedi. Genç oyuncu bu sezon sadece 5 maçta forma giydi. Siyah-beyazlı takıma büyük ümitlerle transfer olan Aras Özbiliz, ne beklediği forma şansını bulabildi ne de sakatlıklardan kurtulabildi.

Bir dönem geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve Ajax eğitimi almış olan Aras Özbiliz, Beşiktaş’ta beklentileri henüz karşılayamadı. Genç futbolcu geçen sezonun devre arasında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen Aras, istenen performansına ise bir türlü kavuşamadı. Siyah-beyazlı takıma geçen sene transfer olduktan sonra İspanyol ekibi Rayo Vallecano’ya kiralanan Aras, burada sadece 3 maçta forma giyebildi ve 1 asist yaptı. Sezon başında Beşiktaş ile hazırlık kampına katılan Aras, eylül ayında geçirdiği kemik ödemi sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalırken 2 maç kaçırdı. Henüz sakatlığını o dönemde yeni atlatan genç oyuncu ekim ayında ise omzundan sakatlandı ve 2 ay takımdan uzak kalarak 14 maç kaçırdı.

Aras Özbiliz, hem yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle hem de siyah-beyazlı takımda gösterdiği performans nedeniyle henüz kendini Teknik Direktör Şenol Güneş’e de gösterebilmiş değil. Genç oyuncunun önümüzdeki sezon siyah-beyazlı takımdan ayrılabileceği ön görülürken, bu ayrılığın futbolcunun isteğine göre ya kiralama yöntemine gidilmesi ya da bonservisi ile birlikte Aras Özbiliz’in başka bir kulübe verilmesi bekleniyor.