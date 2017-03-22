Aras Özbiliz kayıplarda

Bir dönem geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve Ajax eğitimi almış olan Aras Özbiliz, Beşiktaş’ta beklentileri henüz karşılayamadı. Genç futbolcu geçen sezonun devre arasında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen Aras, istenen performansına ise bir türlü kavuşamadı. Siyah-beyazlı takıma geçen sene transfer olduktan sonra İspanyol ekibi Rayo Vallecano’ya kiralanan Aras, burada sadece 3 maçta forma giyebildi ve 1 asist yaptı. Sezon başında Beşiktaş ile hazırlık kampına katılan Aras, eylül ayında geçirdiği kemik ödemi sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalırken 2 maç kaçırdı. Henüz sakatlığını o dönemde yeni atlatan genç oyuncu ekim ayında ise omzundan sakatlandı ve 2 ay takımdan uzak kalarak 14 maç kaçırdı.
Aras Özbiliz, hem yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle hem de siyah-beyazlı takımda gösterdiği performans nedeniyle henüz kendini Teknik Direktör Şenol Güneş’e de gösterebilmiş değil. Genç oyuncunun önümüzdeki sezon siyah-beyazlı takımdan ayrılabileceği ön görülürken, bu ayrılığın futbolcunun isteğine göre ya kiralama yöntemine gidilmesi ya da bonservisi ile birlikte Aras Özbiliz’in başka bir kulübe verilmesi bekleniyor.