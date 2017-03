Arda Turan’dan gündem yaratacak sözler: Bana yazık ettiler

Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Arda Turan, Euro 2016'da yaşanan ıslıklanma olayı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Süslü sözcüklere, uzun cümlelere gerek yok. Onun adı Arda Turan… Bayrampaşa'dan Barcelona'ya, dünya futbolunun zirvesine uzanan bir hayat. Türk futbolunun gururu Arda Turan, Fanatik gazetesinden Aslıhan Çil ve Necati Albayrak’a verdiği röportajda özellikle Euro 2016’da yaşananlar ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Kendisine yazık edildiğini savunan Arda Turan, “Yazık günah değil mi bu ya… Konu Arda meselesi değil. 18 maç kaybetmemişim ben, Hırvatistan'la İspanya'ya yenildik diye -daha da elenmemişiz- ıslıklandım ben ya. Allah aşkına olur mu! Hak mıdır, hukuk mudur! Bir de buna karşı konuşunca eleştiriliyoruz.” dedi.

“Hak ettiğim saygıyı istiyorum” diyer Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayatın her alanında istiyorum bunu. Benim işim sahada olduğu için insanlar sürekli, ‘Aaa her yerde Arda var' diyor. Tabii ki de her yerde ben olacağım. Yüzyıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var! Portekizliler'in bir sözü vardır; ‘Fazla mütevazılık kibir göstergesidir' diye… Kaç tane Arda vardır. Ama ben yemin ediyorum size… Geçen sene İstanbul'a geldiğim gün sayısı 8'i geçmemiştir. Milli takımı çıkar, 8 günü geçmemiştir. Geçen gün mesela Arda'nın malvarlığı diye haber yapmışlar. Ne kadar ayıp bir şey ya!”

“MESSI’YE KENDİNİ HATIRLATTIM”

Barcelona’nın Paris Saint Germain’i 4-0’ın rövanşında 6-1 yenerek elediği tarihi maç hakkında da konuşan Arda Turan şunları söyledi:

“Eğleniyoruz, inanılmaz bir baskı kurmuşuz. Sürekli istiyoruz, arıyoruz. Sürekli top bizde, hop oturup hop kalkıyor herkes. Hoca benimle devrede konuşmuştu. Skor farketmiyordu. Oyuna girip neler yapmam gerektiğini harfiyen anlatmıştı. Sakatlıktan dönmüştüm, 5 maçtır oynamıyordum. Skor 3-1 devam ederken oyuna giriyorum, düşündüğüm şeyler var: Takım iyi oynuyor, gol yedik ama hâlâ 3 gol atabiliriz. Benim yapmam gereken; tecrübeli bir oyuncu olarak, dünyanın en iyi oyuncuları da olsalar arkadaşlarıma destek verip, o enerjilerini tekrardan yukarı çıkarmak. Yani ben Leo'ya gidip dünyanın en iyisi olduğunu hatırlatıp, ‘Ayağa kalkmalıyız, bir top daha var, bir top daha var' diyerek motive ettim.”