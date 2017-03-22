Bursaspor’un hayal kırıklığı Sinan Bakış

Bursaspor’un sezon başında Kayserispor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Sinan Bakış, ligde geride kalan 25 haftada yalnızca 117 dakika şans bulurken, gole katkı sağlayamadı. 22 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı kulüpten yıllık 350 bin Euro alıyor.

Bursaspor'un ligin başında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda Kayserispor’dan kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki golcü isim Sinan Bakış, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-kırmızılı takımda çıktığı 42 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başaran genç oyuncu, Bursaspor’da ise beklenen performansı sergileyemedi. Geride kalan 25 karşılaşmanın 11'inde kadroya dahi giremeyen Bakış, toplamda ise 8 maçta yalnızca 117 dakika şans buldu. En fazla ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Alanyaspor karşılaşmasında görev alan genç isim, sahada 45 dakika kalmıştı. Gol ve asist katkısı sağlayamayan gurbetçi oyuncu, yıllık 350 bin Euro alıyor.