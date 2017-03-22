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ANTALYASPOR
01 Nisan 2017 19:00
ANTALYASPOR
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Celutska’nın milli takım sevinci

Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ondrej Celustka, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) San Marino ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosuna çağrıldı.
15:0122 Mart 2017
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Celutska’nın milli takım sevinci

Çekya’nın aday kadrosuna davet edilen Celustka’nın 5 gün sonra Antalya’ya döneceği bildirildi. Celustka, Antalyaspor’da milli takıma çağrılan tek futbolcu oldu. Ülkesinin farklı yaş kategorilerindeki milli takımında görev alan Celustka, A Milli takımda resmi maçta forma giymedi. Resmi maç için ilk defa davet alan Celustka, ülkesinin milli takımında 4 yıl önce 1 defa hazırlık maçında oynadı.

ANTALYASPOR’DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Antalyaspor’da, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi. Kırmızı beyazlı takımın lige verilen arayı hazırlık maçı da oynayacağı açıklandı. Antalyaspor, hazırlık maçında cumartesi günü 17.00’de Giresunspor ile karşılaşacak.

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