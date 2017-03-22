Daçka yenilince Fenerbahçe play-off’u garantiledi

Fenerbahçe, Euroleague'in 27. haftasında Darüşşafaka Doğuş'un yenilmesiyle play-off'u garantiledi.

Euroleague 27. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda karşılaştığı Rusya’nın CSKA Moskova takımına 95-85 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, Play-off’a kalmayı garantiledi.

Moskova’daki Megasport Arena’da oynanan maçta CSKA Moskova, ilk periyodu 24-19, devreyi de 47-35 üstün kapattı. Üçüncü periyodu da 68-62 önde geçen ev sahibi ekip, Darüşşafaka Doğuş’u 95-85 yendi.

Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş ligde 14. kez mağlup olurken, CSKA Moskova ise 20. galibiyetini aldı.

Darüşşafaka Doğuş’un yenilmesiyle, Fenerbahçe, Baskonia ve Panathinaikos Superfoods Play-off’a kalmayı garantiledi.