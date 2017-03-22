Darüşşafaka Doğuş mucizelere bıraktı!

Play-Off’a girme mücadelesini son ana kadar sürdürmek isteyen Darüşşafaka Doğuş, Euroleague'in 27. haftasında CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Darüşşafaka Doğuş zorlu deplasmandan 95-85 mağlubiyetle ayrılarak ilk 8'i mucizelere bıraktı...

Darüşşafaka Doğuş, Moskova'da CSKA'ya 95-85 yenildi ve Euroleague'de playoff şansını zora soktu. Maçın temposunu bir türlü ele geçiremeyen Daçka, Wilbekin'in 9'da 8 üçlük ve 26 sayılık performansına karşın yenilmekten kurtulamadı. Daçka, Cuma günü sahasında Galatasaray Odebank'ı konuk edecek.

Darüşşafaka Doğuş maça Wilbekin, Wanamaker, Clybrun, Harangody ve Zizic ilk 5'iyle başladı. Daçka savunmada rakibinin bir ölçüde frenlese de hücumda üretkenlik sağlayamadı ve 6. dakikadaki molaya 12-7 yenik girdi. Moladan sonra Anderson ve Clyburn'ün saylarıyla 16-16'da skoru eşitledi. Ama çeyrek ev sahibinin 24-19 üstünlüğüyle gidildi.

CSKA ikinci çeyreğe Teodosic'in asistleri sonrası bulduğu boyalı alan sayılarıyla 13. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 32-21. Wilbekin'in üçlükleriyle skora tutunmaya (34-27) çalışan Daçka boyalı alanda üst üste basit atışları kaçırınca farkı bir türlü istediği seviyeye çekemedi. De Colo'nun son saniye üçlüğüyle CSKA soyunma odasına 12 sayılık üstünlükle gitti: 47-35.

SON ÇEYREKTE MAÇ KOPTU

Daçka üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artırdı ve CSKA'yı zor atışlara zorladı. Hücumda da Clyburn'ün basket faulleri ve Birkan'ın üçlüğü sonrası Daçka 26. dakikada farkı 8 sayıya kadar indirdi: 61-53. Çeyrek biterken Wilbekin'in üçlüğüyle ilk çeyrekten beri farkı en düşük seviyeye indirdi: 68-62.

Ancak CSKA son çeyrekte vidaları sıktı. Yine Teodosic liderliğinde üst üste sayılar bulan CSKA Moskova 35. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 87-69. Daçka son dakikalarda Wilbekin'in müthiş üçlük yüzdesiyle skora tutunmaya çalışsa da farkı kapatamadı ve sahadan 10 sayı farkla mağlup ayrıldı: 95-85.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Christos Christodoulou, Milivoje Jovcic, Benjamin Jimenez

CSKA Moskova: Hines 17, De Colo 17, Teodosic 20, Kurbanov 2, Fridzon 7, Higgins 6, Kyryapa 8, Augustine 8, Jackson 2, Vorontsevich 8, Antonov, Freeland

Darüşşafaka Doğuş: Clyburn 13, Wanamaker 10, Wilbekin 26, Harangody 4, Birkan Batuk 3, Moerman 9, Anderson 10, Furkan Aldemir 10, Zizic, Bertans1. Periyot: 24-19 (CSKA Moskova lehine)

Devre: 47-35 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 68-62 (CSKA Moskova lehine)

MAÇ NOTLARI

Darüşşafaka Doğuş bu sezon Euroleague'de 27. maçında 14. yenilgisini aldı.

Daçka üçlük çizgisinin gerisinden yüzde 55 isabetle oynarken ikilik atışlarda yüzde 40'ta kaldı.

Daçka'da Scottie Wilbekin CSKA karşısında bu sezonki en iyi üçlük performansını sergiledi. Maçı 9'da 8 üçlük isabetiyle tamamlayan Wilbekin Darüşşafaka Doğuş'un takım rekorunu kırdı. Bu maçta attığı 26 sayı aynı zamanda Wilbekin'in de kariyer rekoru oldu.

Kötü bir gün geçiren Zizic'in yerine oyuna giren Furkan sadece 16 dakikada 10 sayı 10 ribauntla pota altında etkili oldu.

Darüşşafaka Doğuş maç boyunca sadece 12 asist yaparken CSKA 40 dakikayı 28 asistle tamamladı.