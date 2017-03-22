Demirören ve Terim’den Antalyaspor tesislerine ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor’un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ni ziyaret etti.

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak olan A Milli Takımı maçı nedeniyle Antalya'da bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Antalyaspor'un 7 Ocak'ta açılışı yapılan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor Kulübü Asbaşkanları İsmail Bilal, Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal, Şefik Öz, Antalyaspor Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Ünver, Nadire Konuk, Emin Hesapçıoğlu, Salih Peker, Mehmet Akdağ ve Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da yer aldı.

Demirören: “İyi tesis kaliteli futbolu ve oyuncuyu getirir”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “Menderes Türel'e böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür etmek gerekiyor. Harika bir tesis olmuş. Avrupa'daki sayılı futbol kulüpleri tesislerinden biri olmuş. Her zaman söylediğim gibi, belediyeler kulüplere maddi kaynak yerine tesis kaynağı oluşturmasının kulüpler için uzun vadede çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Keşke her takımımız tesislerini yenileyebilse ve belediyeler Anadolu takımlarına tesisleşme konusunda destek olabilse. İyi tesisler kaliteli futbolu ve oyuncuyu getirir. Bunun sonucunda da Türk futbolunun kalitesini yükseltir. Ben bu tesisin hem Antalyaspor Kulübü'ne hayırlı olmasını diliyorum hem de Menderes Başkan'a spora böyle bir katkı sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Terim: “Avrupa standartlarında bir tesis olmuş”

Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin Avrupa standartlarında bir tesis olduğunu ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, “Gerçekten muhteşem bir tesis olmuş. Türkiye'nin, böyle tesislere ihtiyacı var. Menderes Türel'e Antalya'ya böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Antalyaspor'dan emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni tesisin, takıma da yansıdığı ortada. Bu tip yeniliklerin ve tesisleşmenin gerek yönetime, gerek tesise, gerek basına, gerek seyirciye önemli bir katkıdır. Son olarak şunu eklemek istiyorum; Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Avrupa standartlarında bir tesis olmuş. Kulüp olarak güzel neticelere ev sahipliği yapmanız dileğiyle.”