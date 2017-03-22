Dünyanın yuvarlak olmadığına inanan Shaquille O’Neal Şahan Gökbakar’ı hatırlattı

Dünyaca ünlü eski basketbolcu Shaquille O'Neal, bilim insanlarını şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Dünyanın yuvarlak olmadığını savunan O'Neal'ın bu fikrini ispatlamak için söyledikleri akıllara bir dönem Şahan Gökbakar'ın yarattığı bilim insanı Sinan Sağıroğlu'nu getirdi.

NBA’de birçok şampiyonluğu bulunan, ABD Milli Takımı ile Olimpiyat şampiyonluğu yaşamış efsane basketbol adamı Shaquille O’Neal, son açıklamaları ile tüm dinleyenleri şaşkına çevirdi. 1480’de denizci Ferdinand Magellan’ın gemisi ile bir uçtan başladığı yolculuğunu aynı yerde tamamlaması ile resmen kanıtlanan dünyanın yuvarlak olduğuna inanmadığını söyleyen Shaquille O’Neal, yer çekimine de inanmadığını belirtti. Shaquille O’Neal’ın dünyanın yuvarlak olmadığını ispatlamak için verdiği örnekler ise dinleyenleri şoke etti! Bir dönem Şahan Gökbakar’ın yarattığı bilim insanı Sinan Sağıroğlu’nun açıklamalarını andıran tezler ortaya koyan Shaquille O’Neal, insanların beyinleri yıkandığı için dünyanın yuvarlak olduğuna inandığını iddia etti.

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ABD’nin bir ucundan bir ucuna seyahat ettiğini ve yolculuğu sırasında hiçbir zaman açısının değişmediğini söyleyen Shaquille O’Neal, dünyanın düz olduğu iddiasını şu sözlerle kanıtlamaya çalıştı:

“İnsanları okuduklarını, dinlediklerini ve izlediklerini kontrol altına alarak onları olmayan bir şeye inandırabilirsiniz. Bizim de yaşadığımız budur. Dünya düzdür. Ancak bize sürekli dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyerek bir yalana inanmamızı sağlıyorlar. Florida’dan California’ya araba ile seyahat ettim. Hiçbir zaman 360 derece açıyla aşağıya ya da yukarıya doğru çıkmadım. Florida’dan New York’a araba sürdüğümde düz, New York’tan Seattle’a düz, Seattle’dan aşağıya Los Angeles’a indiğimde düz, Los Angeles’tan tekrar Florida’ya geri sürdüğümde yine düz… Yani kare… Yer çekimi de yoktur. Eğer yerçekimi olsaydı Atlanta’daki o kadar yüksek binalar nasıl ayakta kalabilirdi. Yani Çin’in bizim altımızda olduğunu mu söylüyorsunuz. Bu doğru değil. İnsanoğlu atmosfer dışına da çıkmamıştır. Uzaydan çekildiği söylenen fotoğraflar da kurmacadan ibaret…”

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AKILLARA ŞAHAN GÖKBAKAR GELDİ

Shaquille O’Neal’ın bu açıklamaları birçok insanı şaşkına çevirirken kimisini de güldürdü. Bir dönem Şahan Gökbakar’ın yarattığı karakterlerden biri olan bilim insanı Sinan Sağıroğlu’nu hatırlatan örneklerle dünyanın düz olduğunu savunan efsane basketbolcu, herkesi şaşkına çevirdi. Araba kullandım, o kadar uzun binalar yapamazdık, Çin altımızda olamaz gibi örnekler, Şahan Gökbakar’ın karakterinin dünyanın dönmediğini bir elma ile ispat etme çalışmalarını gözler önüne getirdi.

İnsanoğlunun asırlar boyunca ilgilendiği konulardan biri olan dünyanın şekli, 1480 yılında Ferdinand Magellan’ın dünyanın çevresini gemisi ile dolaşıp aynı yere gelmesi ile yuvarlak olarak kabul edilmişti. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan ilk uygarlığın Babiller olduğu iddia edilir. Ancak bu iddiayı destekleyecek sağlam deliller yoktur. Antik Yunan döneminde Pisagor, dünyanın yuvarlak olduğunu ilk iddia eden matematikçi ve filozof olmuştur. Hatta yaptığı matematiksel hesaplamalarda güneş ve ay ışığının düşüş açılarına göre dünyanın çevresini hesaplamayı denemiştir.

Orta Çağ'ın sonlarına kadar Dünya'nın yuvarlak olup olmadığı tartışılmamıştır. Ancak İtalyan bilim adamı Galileo tarafından Dünya'nın yuvarlak olduğu iddia edilmiş, bunun karşılığında Galileo Engizisyon mahkemesi tarafından yargılanarak idam edilmiştir. Coğrafi keşifler sırasında İspanyol denizci Macellan Dünya'nın etrafını dolaşarak tekrar İspanya'ya dönmüştür. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu kesin olarak ispatlanmıştır.

Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan ilk bilim adamının Pisagor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu konuda araştırmalar yapmış, yazılar ve hesaplamalar yaparak dünyanın yuvarlak olduğunu kesin olarak ispatlanmıştır. Ancak görüşlerine o zamanlar fazla değer verilmediği için çalışmaları uzun yıllar raflarda kalmıştır. Macellan'ın bunu kesin bir şekilde kanıtlamasıyla birlikte dünyanın yuvarlak olduğu kabul edilmiştir.