Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Dursun Özbek genel kurulu işaret etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına mali genel kurul sonrasında başlayacak.
08:2822 Mart 2017
0
Dursun Özbek genel kurulu işaret etti

Sarı-kırmızılı takımda kapıda bekleyen bütün sorunlar, cumartesi günü yapılacak olan kritik mali genel kurul sonrasına ertelendi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra olursa transfer için hemen düğmeye basılacak.

Tarihin en kritik mali genel kurullarından birisine hazırlanan G.Saray'da Başkan Dursun Özbek, dün yapılması gereken haftalık yönetim kurulu toplantısını erteledi. Kulüpte biriken sorunların cumartesi günü yapılacak olan mali genel kurula kadar rafa kaldırılmasını isteyen Başkan Özbek, bir süre bekleme kararı aldı. Çünkü zirveden çıkacak sonuca göre yeni yol haritası belirlenecek.

Başkan Özbek, kurulda idari ve mali açıdan ibra olmayı bekliyor. Sportif anlamda çok başarılı olmasalar da kulübü zor durumda devraldıklarını ve iyi işler başardıklarını düşünüyor. Genel kurul sonrasında olumlu bir sonuç çıkarsa hemen futbolcuların alacakları yatırılacak ve önümüzdeki yılın transfer çalışmaları başlayacak. İbra edilmez ise 1 ay içinde seçime gidilecek ve Özbek aday olamayacak.

Etiketler
Dursun Özbek galatasaray galatasaray haberleri
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER