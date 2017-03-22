Eren Derdiyok: Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağımıza eminim

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok açıklamalarda bulundu. Eren sakatlığının geçtiğini belirterek koşulara başladığını söyleyerek sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini belirtti.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Eren Derdiyok, kalan 9 maçı en iyi şekilde geçirerek ligi istedikleri yerde bitireceklerini söyledi.

Gerçekleşen organizasyonun çok güzel olduğunu söyleyen Eren Derdiyok, “Burada bulunmak güzel bir duygu. Herkes bir araya geliyor. Tören olarak çok güzel bir şey yapılıyor burada” dedi.

Sakatlığının hızla iyileştiğini de ifade eden golcü oyuncu, “Milli takım arası benim adıma çok iyi geldi. Çalışmalara ve koşulara başladım. Bu şekilde devam ederse en geç gelecek hafta takıma dahil olacağım” ifadelerini kullandı.

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“ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ VERECEĞİZ”

Florya'nın zemininin tartışıldığı günlerde takımın Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla ilgili olarak konuşan Eren Derdiyok, “Biz futbolcular, ne kadar güzel bir zemin olursa o kadar rahat hareket ediyoruz. Şu anda zemin sıkıntımız var. O yüzden Olimpiyat Stadı'nda antrenman yapıldı. Önlemler alındı sahamızın düzelmesi için. Gidişata bakacağız” dedi.

Hedeflerinin kalan 9 maçta maksimum puan toplamak olduğunu söyleyen Eren, “Ciddi şekilde puan kaybı yaşadık. Bu bir gerçek. Ama halen bir ihtimal var, puan durumu belli. Beşiktaş maçından sonra da söyledim, mücadele edeceğiz. Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağımıza eminim” dedi.

“HOCAMIZ ÇOK HIRSLI”

Tudor'un antrenman metotlarının Riekerink'e göre daha farklı olduğunu da söyleyen Eren Derdiyok, “Hocamız çok hırslı bir insan. İdman tarzı farklı. O yüzden bir etkisini görüyoruz. Riekerink'in idman tarzını eleştirmek doğru olmaz. Onun da kendisine göre bir felsefesi var. Ama bu hocayla birlikte iyi yoldayız, herkes fit duruma geliyor. Gelecek 9 maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.