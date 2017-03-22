Ergin Ataman: 35 dakika süper basketbol oynadık

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “35 dakika boyunca süper basketbol oynadık. Sonuçta play-off iddiamız kalmamasına rağmen bütün maçlarımızda iyi basketbol oynayarak mücadele ediyoruz. Bu şekilde de play-off sınırının en altına kadar çıkmayı başardık” dedi.

Galatasaray Odeabank, Euroleague'in 27. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Rus ekibi Unics Kazan'ı 75-67'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Maçın başında maçın temposuna giremedik. 5. dakikada moladan sonra savunmamızı sertleştirdik. Kenardan gelen Tyus savunmayı agresifleştirdi. Diebler ve Schilb hücumda çeşitlilik kazandık. Sonra ritim bulup, çok iyi basketbol oynadık. 35 dakika boyunca süper basketbol oynadık. Sonuçta play-off iddiamız kalmamasına rağmen bütün maçlarımızda iyi basketbol oynayarak mücadele ediyoruz. Bu şekilde de play-off sınırının en altına kadar çıkmayı başardık. Bu galibiyetle 11. sıraya çıktı. Kalan 3 maçı kazanmak için oynayacağız. Takımımın bugünkü mücadelesi lig için ümit veriyor. Lige yansıtırsak, son topa kadar şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olacaktır” diye konuştu.