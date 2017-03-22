Eurolague’de 28. hafta heyecanı Türk derbisi ile başlıyor

Ligde bu hafta iki Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş'a konuk olacak. Olympiakos, Real Madrid'i ağırlarken, UNICS Kazan da evinde CSKA Moskova ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında FC Barcelona Lassa ile Kızılyıldız, İspanya’da karşı karşıya gelecek.THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.30 Anadolu Efes – Fenerbahçe
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv – Zalgiris Kaunas
22.45 EA7 Olimpia Milano – Brose Baskets Bamberg
23.00 Baskonia – Panathinaikos Superfoods
24 Mart Cuma
19.00 UNICS Kazan – CSKA Moskova
20.15 Darüşşafaka Doğuş – Galatasaray Odeabank
22.00 Olympiakos – Real Madrid
23.00 FC Barcelona Lassa – Kızılyıldız