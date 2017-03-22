Eurolague’de 28. hafta heyecanı Türk derbisi ile başlıyor

THY Euroleague’de 28 hafta heyecanı yarın ve 24 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Ligde bu hafta iki Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş'a konuk olacak. Olympiakos, Real Madrid'i ağırlarken, UNICS Kazan da evinde CSKA Moskova ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında FC Barcelona Lassa ile Kızılyıldız, İspanya’da karşı karşıya gelecek.THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes – Fenerbahçe

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv – Zalgiris Kaunas

22.45 EA7 Olimpia Milano – Brose Baskets Bamberg

23.00 Baskonia – Panathinaikos Superfoods

24 Mart Cuma

19.00 UNICS Kazan – CSKA Moskova

20.15 Darüşşafaka Doğuş – Galatasaray Odeabank

22.00 Olympiakos – Real Madrid

23.00 FC Barcelona Lassa – Kızılyıldız