Euroleague’de derbilerin haftası

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi; Darüşşafaka Doğuş ise Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.

THY Avrupa Ligi’nde bu hafta takımlar 2 kez heyecan yaşayacak. Salı günü oynanan maçların ardından ara verilmeden 28. hafta maçları yarın ve Cuma günü yapılacak.

Play-off için önem taşıyan maçta temsilcilerimiz Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.30’da başlayacak.

Darüşşafaka Doğuş ise 24 Mart Cuma günü Galatasaray Odeabank’ı ağırlayacak. Volkswagen Arena’da oynanacak mücadele, saat 20.15’te başlayacak.

THY Avrupa Ligi’nin 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

23 Mart Perşembe

20.30 Anadolu Efes – Fenerbahçe

22.05 Maccabi FOX (İsrail) – Zalgiris (Litvanya)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) – Brose Bamberg (Almanya)

23.00 Baskonia (İspanya) – Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

24 Mart Cuma:

19.00 UNICS Kazan (Rusya) – CSKA Moskova (Rusya)

20.15 Darüşşafaka Doğuş – Galatasaray Odeabank

22.00 Olympiakos (Yunanistan) – Real Madrid (İspanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) – Kızılyıldız MTS (Sırbistan)