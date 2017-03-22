Fenerbahçe gün sayıyor

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde, Başkan Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman ile fotoğrafına yer verildi. Resmi açıklama için haftalar sayılıyor.

Dirk Advocaat'ın görevine devam etmeyeceği Fenerbahçe'de tüm yollar Aykut Kocaman'a çıkıyor. Bunu artık sarı-lacivertli kulüp de gizlemiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın bir yıl önce kullandığı, “Ancak ben gittikten sonra gelebilir” sözlerine rağmen Kocaman'ın fotoğrafı resmi internet sitesine girdi bile. Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde bir araya gelip sohbet ettiği tecrübeli hocayla çekilen fotoğrafı, kulübün internet sitesinde kullanıldı. Bu detay manidar karşılandı.

İrfan YİRMİBEŞ / SÖZCÜ

500 BİN EURO TAZMİNATI VAR

Konyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak görevi bırakacağı yönünde işaretler veren Aykut Kocaman için yeşil-beyazlı kulüpten de “Gitmek isterse izin veririz” mesajları geliyor. Kocaman'ın 500 bin Euro'luk tazminatı bulunuyor. Fenerbahçe, bu bedeli karşılamayı göze alıyor. Konya'nın kapısı çalınacak ve Galatasaray'ın Tudor'da Karabük ile yaşadığı polemiğin tekrarlanmasının önüne geçilecek.

ÖMER ALİ ŞAHİNER İDDİASI

Aykut Kocaman da geri sayımı boş geçirmiyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlarını Kocaman'ın görüşlerine göre yapıyor. Takımdaki yerli sayısının arttırılmasını isteyen Kocaman, yıldız niteliğinde olan ancak verim alınamayan oyuncuların da satılmasına onay verdi. Özellikle Ömer Ali Şahiner'in sarı lacivertli formayı giymeye yakın olduğu iddiaları konuşuluyor. Kocaman'ın isteğiyle Volkan Demirel ile de 1 yıllık yeni kontrat yapılacağı biliniyor.

ATIYOR ATTIRIYOR

Aykut Kocaman'ın Konyaspor'daki bankolarından Ömer Ali Şahiner, hem sağ kanatta hem de sağ bekte görev alabilen çok yönlü bir isim. İstikrarlı yapısı (İki sezonda sadece 3 maç kaçırdı) ve çalışkanlığıyla Kocaman'ın sistemine tam uyum sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda 7 gol attı, 12 de asist yaptı. Ömer Ali'nin Konyaspor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfer için takas formülü gündemde.